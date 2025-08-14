Lucas Oliveira e Haidée Camelo lançam novo single

Denominado "Quintanilhas, Galope Estradeiro", o single é o quarto lançamento de um projeto ainda em desenvolvimento de Haidée, que tem Lucas como convidado

Haidée e Lucas durante as gravações (Reprodução/Redes Sociais)

Já está disponível em todas as plataformas digitais "Quintanilhas, Galope Estradeiro", novo single dos pernambucanos Haidée Camelo e Lucas Oliveira. A canção é o quarto lançamento de um projeto ainda em desenvolvimento de Haidée, que conta com a presença de Lucas como convidado.

"Quintanilhas" é uma parceria entre o poeta e documentarista baiano Jocenilton Soares Santos e Marcelo Melo, líder do Quinteto Violado. Santos presenteou Marcelo com ‘Sertanílias’, romance de cavalaria de autoria de Elomar Figueira Mello, cantador baiano do sertão de Vitória da

Conquista.

Inspirado na poética de Elomar, Santos escreveu uma dedicatória poética para Marcelo, que decidiu compor uma melodia para os versos. Assim, a canção representa uma homenagem e uma leitura, um documentário sonoro sobre a obra de Elomar, importante representante do movimento poético-musical Cantoria, conhecido por reuni-lo a Xangai, Geraldo Azevedo e Vital Farias nos anos 1980.

A movimentação tem influenciado os trabalho de Lucas, estudioso da obra de Elomar com doutorado em música em curso, e Haidée, que já gravou com Xangai e Vital Farias. As gravações do novo single aconteceram em junho deste ano, no Gusdel Estúdio.