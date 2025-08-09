Espetáculo reúne 40 anos de criações de Antonio Nóbrega e Rosane Almeida

Antonio Nóbrega e Rosane Almeida no espetáculo 'Mestiço Florilégio' (Foto: Fabio Alcover/Divulgação)

Cinquenta anos de estrada, cumplicidade e brasilidade em cena. Antonio Nóbrega e Rosane Almeida apresentam, neste sábado e domingo, às 20h, no Teatro do Parque, o espetáculo Mestiço Florilégio, no qual o público é convidado a revisitar a diversidade cultural brasileira que marcou essa caminhada.

De forma multidisciplinar, a dupla traz fragmentos dos vários espetáculos que criaram juntos ao longo dos anos, como Lunário Perpétuo, Rima, Marco do Meio-dia, Naturalmente e, um dos mais emblemáticos, Brincante.

“É um material muito rico e abrangente, por transitar por várias linguagens, com dança, música e teatro. Por isso, foi relativamente fácil selecionar os elementos e, depois, costurá-los de forma orgânica”, explica Antonio, em conversa com o Viver.

Entre esses trabalhos, a presença de Rosane se revela não apenas recorrente, mas fundamental. Parceira de cena e de vida há mais de 40 anos, ela esteve ao lado de Antonio em praticamente todas as criações, atuando como coautora e intérprete. “É, sem dúvida, a pessoa que melhor representa essa multidão de colaboradores que têm construído comigo os meus espetáculos ao longo dos anos”, afirma o artista.

