Cinema ao ar livre no Grande Recife promove debate ambiental em praças públicas

Festival "Interior na Cena Brasil" (Divulgação)

O projeto “Interior na Cena Brasil” leva sessões gratuitas de cinema ao ar livre para quatro cidades de Pernambuco, com uma temática voltada para a conscientização ambiental. O festival une arte e debates, promovendo discussões sobre temas atuais relacionados ao meio ambiente.

As exibições começam no dia 14 de agosto no Parque Santana, em Recife, com o curta premiado “Das Águas” e o documentário “Lixo Extraordinário”, seguido de um bate-papo com os diretores. Depois, o projeto segue para Paulista, Olinda e Igarassu, sempre em espaços públicos e com estrutura profissional de cinema ao ar livre.

O público poderá assistir a filmes renomados como “Ilha das Flores”, “Narradores de Javé” e “O Sal da Terra”, que abordam assuntos como água, lixo, mudanças climáticas e povos originários. Antes das sessões, especialistas, cineastas e ambientalistas participam de debates para incentivar a reflexão e o engajamento.

Além das sessões noturnas, o projeto inclui ações educativas em escolas públicas do Recife, estimulando o protagonismo dos jovens em temas ambientais e ampliando o alcance da iniciativa para diferentes públicos.

Com entrada gratuita e classificação livre, o “Interior na Cena Brasil” tem o apoio do Instituto Cultural Vale e pretende transformar praças em espaços de cultura e conscientização, trazendo o cinema e a cidadania para mais perto da população.

PROGRAMAÇÃO:

Recife - 19h | Quinta-feira (14/08)

Parque Santana - R. Jorge Gomes de Sá - Santana

Filmes: “Das Águas” de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rego e “Lixo Extraordinário” de Lucy Walker e João Jardim



Paulista - 19h | Sexta-feira (15/08)

Parque Aurora - R. da Aurora, 130 - Aurora, Paulista

Filmes: “Ilha das Flores”, Jorge Furtado e “O Homem que salvou a terra” ,de Jorge Bodanzky



Olinda - 19h | Sábado (16/08)

Praça do Carmo

Filmes: “Velozzia”, de Gisele Moreira e “Narradores de Javé”, de Eliane Caffe



Igarassu - 17h30 | Domingo (17/08)

Praça do Centro de Artes - Rua Dr. João Elísio, 149, Centro

Filmes: “A arca de Noé - A aventura”, de Sérgio Machado e “O Sal da Terra” de Wim Wenders e Juliano Salgado