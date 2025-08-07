° / °

Viver
Celebridades

Faustão teve sepse e passou por dois novos transplantes

O apresentados Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Metrópoles

Publicado: 07/08/2025 às 21:47

Seguir no Google News Seguir

Fausto Silva, o Faustão/foto: Reprodução/Band

Fausto Silva, o Faustão (foto: Reprodução/Band)

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou nesta quinta-feira (7/8) que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado. Segundo boletim médico, ele passou por dois transplantes nesta semana e enfrentou um quadro de sepse, também conhecida como infecção generalizada.

Internado desde 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda, Faustão foi submetido, na quarta-feira (6/8), a um transplante de fígado. Já nesta quinta-feira, passou por um retransplante renal — procedimento planejado há um ano. Este é o terceiro rim que o apresentador recebe ao longo da vida.

Veja também:

Durante o período de internação, o artista foi submetido a controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde. O hospital foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo após a confirmação da compatibilidade dos órgãos, todos provenientes de um mesmo doador.

Para conferir o texto completo, acesse o Metrópoles.

1 / 3
Faustão recebeu um novo coração nos últimas dias de agosto
2 / 3
Faustão faz um "tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca"
3 / 3
Faustão passou por um transplante em agosto

Faust&atilde;o recebeu um novo cora&ccedil;&atilde;o nos &uacute;ltimas dias de agosto (foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o/Instagram)
Faust&atilde;o faz um &quot;tratamento de compensa&ccedil;&atilde;o cl&iacute;nica de insufici&ecirc;ncia card&iacute;aca&quot; (Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o)
Faust&atilde;o passou por um transplante em agosto (Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o/Instagram)

FAUSTÃO , Hospital Albert Einstein , São Paulo , transplante
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP