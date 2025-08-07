Faustão teve sepse e passou por dois novos transplantes

Fausto Silva, o Faustão (foto: Reprodução/Band)

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou nesta quinta-feira (7/8) que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado. Segundo boletim médico, ele passou por dois transplantes nesta semana e enfrentou um quadro de sepse, também conhecida como infecção generalizada.

Internado desde 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda, Faustão foi submetido, na quarta-feira (6/8), a um transplante de fígado. Já nesta quinta-feira, passou por um retransplante renal — procedimento planejado há um ano. Este é o terceiro rim que o apresentador recebe ao longo da vida.

Durante o período de internação, o artista foi submetido a controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde. O hospital foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo após a confirmação da compatibilidade dos órgãos, todos provenientes de um mesmo doador.

