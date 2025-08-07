Documentário 'No Céu da Pátria Nesse Instante' ganha pré no Recife

'No Céu da Pátria Nesse Instante', documentário que aborda o período eleitoral de 2022 e o 8 de janeiro, terá sessão de pré-estreia no sábado (9), na Fundaj

Documentário é dirigido por Sandra Kogut e já marcou presença em vários festivais pelo mundo (Divulgação)

Consagrado no 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, No Céu da Pátria Nesse Instante, de Sandra Kogut, terá pré-estreia no Recife, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco - Derby, neste sábado, 9 de agosto, às 19 horas, e contará com a presença da diretora para um debate após a exibição. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do cinema.

O documentário foi rodado ao longo do ano eleitoral de 2022 e atravessou os eventos que culminaram na invasão dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. A narrativa explora personagens de diferentes regiões e espectros políticos do país, revelando camadas distintas da vida política social e brasileira.

“Sabia que era um momento importante para nós, brasileiros, com tanta coisa séria em jogo. Um dia vamos querer explicar para nossos filhos o que foi esse momento que, às vezes, parecia tão absurdo. Pensava: coitados dos professores de história no futuro”, comenta a diretora.