Jamil Chade lança no Recife livro sobre imigração e distopia americana

Obra aborda os impactos da política migratória de Trump e será debatida com participação do senador Humberto Costa na Fundaj do Derby

Jamil Chade lança livro hoje à noite no Recife (Reprodução/Internet)

O jornalista e escritor Jamil Chade lança nesta quinta-feira (7), no Recife, o livro Tomara que você seja deportado: Uma viagem à distopia americana. O evento será realizado na Fundaj do Derby, a partir das 19h, com um bate-papo entre o autor e o senador Humberto Costa (PT), sob mediação do jornalista Rossini Barreira. Jamil é correspondente internacional há mais de 20 anos e já foi finalista do Prêmio Jabuti em três ocasiões.

A obra reúne 48 textos que abordam os efeitos da política migratória do governo Donald Trump e os desdobramentos sociais e humanitários provocados por ela. O autor percorreu diversos estados norte-americanos, incluindo a fronteira com o México, e traz relatos vividos pessoalmente, como quando o próprio filho foi alvo de xenofobia em uma escola em Nova York.

Com prefácio do cineasta Walter Salles, o livro chama atenção para como políticas discriminatórias se espalham e influenciam decisões locais e globais. Ele propõe uma reflexão urgente sobre os riscos à democracia e aos direitos humanos em tempos de radicalização política.