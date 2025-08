Cantora Michelle Melo sofre tentativa de assalto no Recife

Michelle Melo (Reprodução/Redes Sociais)

A cantora Michelle Melo foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (4), enquanto dirigia pela Avenida Sul, no Recife, sentido Afogados. Ela estava acompanhada por outras pessoas no carro quando foi surpreendida por uma dupla armada, formada por um homem e uma mulher.

O crime ocorreu em um semáforo. Segundo Michelle, os assaltantes bateram no vidro do veículo com uma arma. Em estado de nervosismo, a artista fingiu um desmaio ao volante como forma de autoproteção. A atitude inesperada fez com que os criminosos fugissem sem levar nada.

Momentos depois, ainda abalada, Michelle deixou o local e gravou um vídeo dentro do carro, publicado nas redes sociais. Na gravação, ela relatou o ocorrido e alertou os seguidores sobre a insegurança na cidade, pedindo que as pessoas redobrem a atenção.

Apesar do susto, Michelle Melo passa bem e confirmou que manterá sua agenda de shows, incluindo uma apresentação marcada ainda nesta noite em São Lourenço da Mata.