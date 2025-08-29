Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais

Presidente dos EUA, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (29) que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e enfraquecendo a intervenção protecionista do presidente.

O caso se refere a tarifas globais, ou seja, aquelas que não afetam setores específicos. Trump ainda pode recorrer à Suprema Corte.



