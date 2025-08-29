° / °

Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais

Decisão enfraquece a intervenção protecionista de Trump

Publicado: 29/08/2025 às 19:22

Presidente dos EUA, Donald Trump / Jim WATSON / AFP

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (29) que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e enfraquecendo a intervenção protecionista do presidente.

O caso se refere a tarifas globais, ou seja, aquelas que não afetam setores específicos. Trump ainda pode recorrer à Suprema Corte.

