Lula, Laerte e mais: Políticos e artistas lamentam morte de Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Veríssimo. (Foto: Alice Vergueiro/Abraji)

Políticos e artistas lamentaram a morte do escritor Luis Fernando Veríssimo. Ele morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia.

O presidente Lula declarou no X (antigo Twitter) que o escritor é um dos maiores nomes da literatura e do jornalismo brasileiro. “Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort”, disse.

"Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", destacou Lula.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), também lamentou o falecimento. Verissimo é natural de Porto Alegre-RS.

"O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros", escreveu Leite. O governador também decretou luto de três dias.

Artistas

Em uma breve mensagem, Laerte chamou Veríssimo de "amigo e mestre". A página oficial do cartunista Angeli publicou uma ilustração desejando amor à família do escritor. "Imensurável é o 'pai'", escreveu.

O escritor, roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco também destacou a perda de um dos grandes nomes da literatura. "Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade", disse nas redes sociais.

O escritor

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre e viveu a infância nos Estados Unidos. Foi só aos 30 anos que decidiu seguir os passos do pai na literatura e se tornou um dos autores mais populares do Brasil.

Verissimo escreveu crônicas, contos, poemas e romances. Colaborou com jornais, se aventurou em cartuns e desenvolveu roteiros para TV. Entre as mais de 70 obras, o gaúcho foi autor de “Sexo na Cabeça”, “As Mentiras que os Homens Contam” e do best-seller “Comédias da Vida Privada”.

Com textos marcados por humor refinado, também é o criador de personagens célebres – a exemplo do Analista de Bagé, da Velhinha de Taubaté e de Ed Mort, detetive pobretão e atrapalhado, que foi adaptado para o cinema na década de 1990.

