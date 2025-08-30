Lula, Laerte e mais: Políticos e artistas lamentam morte de Luis Fernando Veríssimo
O escritor Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre
Publicado: 30/08/2025 às 11:58
Luis Fernando Veríssimo. (Foto: Alice Vergueiro/Abraji)
Políticos e artistas lamentaram a morte do escritor Luis Fernando Veríssimo. Ele morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia.
O presidente Lula declarou no X (antigo Twitter) que o escritor é um dos maiores nomes da literatura e do jornalismo brasileiro. “Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort”, disse.
"Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", destacou Lula.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), também lamentou o falecimento. Verissimo é natural de Porto Alegre-RS.
"O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros", escreveu Leite. O governador também decretou luto de três dias.
Artistas
Em uma breve mensagem, Laerte chamou Veríssimo de "amigo e mestre". A página oficial do cartunista Angeli publicou uma ilustração desejando amor à família do escritor. "Imensurável é o 'pai'", escreveu.
O escritor, roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco também destacou a perda de um dos grandes nomes da literatura. "Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade", disse nas redes sociais.
O escritor
Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre e viveu a infância nos Estados Unidos. Foi só aos 30 anos que decidiu seguir os passos do pai na literatura e se tornou um dos autores mais populares do Brasil.
Verissimo escreveu crônicas, contos, poemas e romances. Colaborou com jornais, se aventurou em cartuns e desenvolveu roteiros para TV. Entre as mais de 70 obras, o gaúcho foi autor de “Sexo na Cabeça”, “As Mentiras que os Homens Contam” e do best-seller “Comédias da Vida Privada”.
Com textos marcados por humor refinado, também é o criador de personagens célebres – a exemplo do Analista de Bagé, da Velhinha de Taubaté e de Ed Mort, detetive pobretão e atrapalhado, que foi adaptado para o cinema na década de 1990.