Hospital revela causa da morte de Luis Fernando Verissimo

Escritor Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos (Unesp/Divulgação)

Morreu neste sábado (30), o escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto, no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre (RS), para tratar uma pneumonia (veja o comunicado na íntegra).

Em nota compartilhada ao Metrópoles, o Hospital Moinhos de Vento confirmou que a causa da morte foi devido a complicações decorrentes da pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto para tratar da doença.

Além do quadro de pneumonia, Verissimo lidava com limitações motoras e de comunicação consequentes de outros problemas de saúde. Ele usava um marca-passo desde 2016, teve um câncer ósseo em 2020 e um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2021, o que o levou a parar de escrever, e lidava com a doença de Parkinson.

