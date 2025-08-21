° / °

Após mais de um ano em acesso antecipado, The Rogue Prince of Persia é lançado

Jogo está disponível para PS5, PC e ecossistema Xbox pelo GamePass; versões para Switch e Switch 2 chegam ainda em 2025, garante desenvolvedora

Antônio Gois

Publicado: 21/08/2025 às 16:19

Screenshot de The Rogue Prince of Persia/Divulgação/Ubisoft

Screenshot de The Rogue Prince of Persia (Divulgação/Ubisoft)

Durante a transmissão da Xbox na Gamescom dessa segunda-feira (20), a Ubisoft e o estúdio Evil Empire anunciaram que The Rogue Prince of Persia jogo de ação 2D em plataforma no estilo roguelite, já está disponível.

Após mais de um ano em acesso antecipado, o jogo ganhou uma direção de arte renovada, uma paleta de cores redesenhada, novos biomas, armas, amuletos e um sistema de progressão ampliado.

A versão final de The Rogue Prince of Persia apresenta um novo reino reimaginado que combina combate acrobático com parkour, em uma narrativa de redenção.

"Somos imensamente gratos à comunidade da Steam por abraçar The Rogue Prince of Persia desde o início do acesso antecipado", afirmou Lucie Dewagnier, diretora do jogo na Evil Empire.

"Graças ao envolvimento e feedback dos jogadores, lançamos mais de quinze grandes atualizações — com novos biomas, armas, inimigos e sistemas de gameplay. A paixão da comunidade nos ajudou a moldar o jogo em uma experiência ágil, fluida e altamente rejogável que sempre imaginamos. Mal podemos esperar para que ainda mais pessoas conheçam o jogo em sua versão final e se deixem contagiar pela trilha sonora de tirar o fôlego."

1 / 3
Screenshot de The Rogue Prince of Persia
2 / 3
Screenshot de The Rogue Prince of Persia
3 / 3
Screenshot de The Rogue Prince of Persia

Screenshot de The Rogue Prince of Persia (Divulgação/Ubisoft)
Screenshot de The Rogue Prince of Persia (Divulgação/Ubisoft)
Screenshot de The Rogue Prince of Persia (Divulgação/Ubisoft)

