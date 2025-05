'Clair Obscur: Expedition 33' vende 3,3 milhões de cópias em 33 dias

Em 33 dias após o lançamento, o primeiro jogo da Sandfall Interactive, 'Clair Obscur: Expedition 33', se tornou um fenômeno de crítica, arte e vendas com fãs ao redor do mundo. Lançado em 24 de abril de 2025 para PC e consoles, o título repercutiu e criou uma legião de fãs nas redes sociais.

O primeiro projeto do recente estúdio Sandfall Interactive, sediado em Montpellier, vendeu inicialmente um milhão de cópias nos primeiros três dias de lançamento, antes de atingir 3,3 milhões de cópias vendidas em pouco mais de um mês.

Além disso, 'Clair Obscur: Expedition 33' detém uma pontuação recorde de 9,7 no Metacritic e um Metascore de 92 em consoles, com base em críticas da mídia, colocando-o entre os títulos mais bem avaliados em sua categoria.

A conta oficial do game agradeceu o número nas redes sociais: "Não conseguiríamos inventar algo assim".

