Juzé leva 'Mormaço de Fogueira' para o Agreste pernambucano nesta quinta (24)

Paraibano encerra a programação do Palco Forró Zé da Macuca com show autoral e homenagem à música nordestina

Considerado um dos nomes mais promissores da nova geração, Juzé faz show em Garanhuns nesta quinta (24) (Max Brito)

O cantor paraibano Juzé se apresenta nesta quinta-feira (24) no Festival de Inverno de Garanhuns, levando ao público do Agreste seu mais novo show: Mormaço de Fogueira. O artista encerra a programação do Palco Forró Zé da Macuca com um repertório que mescla composições autorais, como ‘Nordeste Destino’ e ‘Rede no Cangote’, além de releituras de clássicos como ‘Coração Bobo’ e ‘Eu Só Quero Um Xodó’.

A apresentação marca um momento especial na carreira do cantor, que acaba de lançar a faixa ‘Fé em quem me deu valor’, em parceria com Elba Ramalho. “É uma alegria imensa ter sido convidado para esse festival tão renomado, na terra do mestre Dominguinhos, que a gente carrega na bagagem e no repertório”, destacou Juzé, considerado um dos nomes mais promissores da nova geração da música nordestina.