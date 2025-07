Banda Sinfônica do Recife traz concerto devotado ao rock

(Marcos Pastich)

Nesta quarta-feira (23), às 20h, a Banda Sinfônica do Recife traz ao Teatro do Parque o concerto gratuito quase todo devotado ao rock, com execução de Fate of the Gods, de Steven Reineken, Oblivion, de Astor Piazzolla, com solo de George André, oboísta da Banda, seguidas por Cirque Du Soleil e Sonífera Ilha, dos Titãs.

(crédito: Marcos Pastich)

Será celebrado ainda o legado da banda icônica Queen, reunindo sucessos como We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Duste e We are The Champions, trazendo ainda clássicos como Iron Man, do Black Sabbath, Rock You Like a Hurricane, do Scorpions, The Trooper, do Iron Maiden, e ainda Crazy Train, do saudoso Ozzy Osbourne, que nos deixou na última terça-feira, além de outras faixas antológicas.

Os ingressos são distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h, ea apresentação integra a agenda regular oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

(crédito: Marcos Pastich)