'O Agente Secreto' é selecionado para o Festival de Toronto

Premiado em Cannes, 'O Agente Secreto' agora ganhará premiere canadense no Festival de Toronto (TIFF), um dos mais importantes do mundo

(Foto: Victor Jucá)

Após a aclamação no Festival de Cannes, em maio, de onde saiu com os prêmios de Direção e Atuação Masculina, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, agora se prepara para uma prestigiada premiere em solo canadense, na Special Presentations do Festival de Toronto (TIFF), um dos eventos mais importantes da indústria do cinema.

O filme pernambucano, que tem Wagner Moura no papel principal, já teve sessões importantes na Europa, como a icônica sessão no Museu do Louvre, na França, e as pré-estreias em Portugal. Esta seleção para o TIFF, que também receberá filmes de grandes nomes como Jafar Panahi (Um Simples Acidente, vencedor da Palma de Ouro), Guillermo del Toro (Frankenstein) e Richard Linklater (Nouvelle Vague).

(crédito: Foto: Victor Jucá)

O Festival de Toronto tem sido um dos mais importantes termômetros para a temporada de premiações da indústria norte-americana. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui também foi exibido no evento, em 2024.

Filmado no Recife e ambientado em 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), que foge de um passado misterioso e vem para o Recife em busca de tranquilidade, mas a sensação de estar sendo vigiado e perseguido é constante.

(crédito: Foto: Victor Jucá)

Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Tânia Maria estão no elenco do filme, que inclui ainda vários nomes. Nos cinemas brasileiros, O Agente Secreto está marcado para estrear no dia 6 de novembro, com algumas pré-estreias especiais pelo país ainda aguardando datas oficiais.