O conselho que Gilberto Gil deu a Preta Gil sobre morte

Gilberto Gil e Preta Gil (Foto: Reprodução)

Um conselho dado por Gilberto Gil a sua filha Preta durante sua luta contra um câncer no intestino voltou a repercutir após a morte da cantora, neste domingo (20).

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibida em 2023, Preta Gil relembrou o momento em que, apesar da gravidade da sua situação, médicos e acompanhantes não falavam com ela sobre a possibilidade da morte. O seu pai, no entanto, resolveu discutir abertamente o assunto. "Se for sua hora, aceite", orientou Gil, segundo a filha.

“Ele falou: 'se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando'. Aquilo me deu um... Virou uma chave na minha cabeça, porque, em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas, os médicos, os acompanhantes, vão meio que passando um pano. E aí eu falei: 'não, eu não quero morrer não. Não chegou a minha hora, não'”, contou Preta.





Preta Gil, de 50 anos, estava nos Estados Unidos desde maio, onde fazia tratamento experimental contra o câncer. A família da cantora preparava seu retorno para casa, mas ela não resistiu após passar mal na ambulância a caminho do aeroporto e voltar ao hospital.