Preta Gil descobriu câncer em 2023 e teve recidiva com metástase

Morre, aos 50 anos, a cantora Preta Gil (Reprodução/Instagram)

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, neste domingo (20/7). A informação foi confirmada pela colunista do Metrópoles Fábia Oliveira. A família ainda não confirmou a informação oficialmente, mas prepara comunicado, segundo informou a assessoria à reportagem.

A artista travava desde 2023 uma intensa batalha contra o câncer e estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos da doença.

Relembre a cronologia da luta de Preta contra o câncer

Preta Gil revelou nas redes sociais que tinha sido diagnosticada com câncer no intestino em 10 de janeiro. Ela iniciou o tratamento na semana seguinte contra um adenocarcinoma — tumor maligno que acomete partes do sistema digestivo.

