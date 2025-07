Em Olinda, Aramis Trindade encena 'Romeu e Julieta' em cordel

Espetáculo 'Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna' é encenado em Olinda , na Casa Estação da Luz, com Aramis Trindade

Aramis Trindade no espetáculo 'Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna' (Foto: Divulgação)

A peça Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna, protagonizada por Aramis Trindade, será apresentada pela primeira vez em Olinda, no próximo dia 26, em sessão única na Casa Estação da Luz.

Inspirado na clássica tragédia de William Shakespeare, o espetáculo ganha uma nova roupagem sob o olhar do mestre Ariano Suassuna, que reconta a história em forma de cordel, misturando o erudito com o popular e exaltando a cultura nordestina. A montagem revive um dos momentos mais belos da obra de Suassuna, mergulhando no universo da estética armorial.

Com texto e direção de Aramis Trindade, a encenação conta com cenografia e identidade visual de Manuel Dantas Suassuna, trilha sonora original e direção musical de Zé da Flauta, figurino de Luciana Buarque, iluminação de Beto Trindade e direção de produção de Alessandra Alves.