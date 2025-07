Espetáculo infantil faz apresentação única neste domingo (20) no Recife

Espetáculo "A Cigarra e a Formiga" será encenado no Teatro RioMar Recife, às 15h, com acessibilidade em Libras

Musical infantil 'A Cigarra e a Formiga' (Renan Andrade)

O musical infantil “A Cigarra e a Formiga” será apresentado em sessão única no Teatro RioMar Recife, neste domingo (20), às 15h. A montagem, voltada ao público infantil e familiar, terá acessibilidade em Libras e promete entreter com uma história clássica contada de forma lúdica e interativa.

Baseado na fábula de Esopo, o espetáculo traz a alegre Cigarra, que prefere cantar no verão, enquanto as formigas trabalham para o inverno. Com adaptação e direção de Roberto Costa, a peça mistura humor, música ao vivo, efeitos especiais e personagens como Dona Joaninha, Abelhão, Abelhuda e Borboleta, abordando temas como responsabilidade, amizade e solidariedade. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 na bilheteria do teatro.

A produção reúne cinco atores e três músicos em cena, com figurinos coloridos e cenários caprichados que estimulam a imaginação das crianças. Segundo o diretor, a proposta é oferecer uma experiência educativa e envolvente, que emocione também os adultos: “É uma peça com lições importantes, apresentada de forma divertida”, afirma Roberto.