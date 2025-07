Ex-RBD Christian Chávez volta ao Recife com turnê solo após 13 anos

Christian Chávez, ex-RBD, traz turnê Para Siempre ao Recife com show no Teatro RioMar no dia 27 de janeiro

Cantor mexicano Christian Chávez. Foto: Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP ( Getty Images via AFP)

O cantor Christian Chávez, ex-integrante do grupo mexicano RBD, anunciou que desembarca no Recife, no Teatro RioMar, com a Para Siempre Tour. A turnê também passará por outras 11 cidades brasileiras, de Norte a Sul, em um roteiro mais amplo que o habitual entre artistas internacionais.

Em publicação nas redes sociais, o cantor adiantou que os shows celebram sua relação com o Brasil, onde chegou a morar durante o primeiro hiato do RBD. "Brasil, estou voltando!", escreveu Christian. "Cada cidade, cada encontro, cada momento... vai ser uma celebração da nossa conexão, da nossa história e do nosso amor. Essa jornada é pra vocês, então preparem-se, porque o melhor ainda está por vir”, pontuou.

No Recife, Christian Chávez se apresenta no dia 27 de janeiro. Os ingressos variam entre R$ 200 e R$ 400 e estão à venda em diferentes plataformas, listadas no site oficial do cantor. Também há opção de pacotes VIP, que podem chegar a R$ 1.000 e incluem entrada antecipada, encontro com o artista, bate-papo e itens exclusivos da turnê.



O artista mexicano retorna à capital pernambucana 13 anos após lançar seu primeiro DVD solo, Esencial, promovido na época com um pocket show no extinto Palace Club, no Hotel Golden Tulip. Antes disso, ele veio à cidade duas vezes: em 2006, com o RBD, reunindo mais de 15 mil pessoas no então Chevrolet Hall; e em 2011, com a turnê solo Libertad Brazil Tour."