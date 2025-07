Mágico pernambucano disputa maior campeonato de ilusionismo do mundo

Com o espetáculo O Matuto, Rapha Santacruz leva a cultura nordestina ao torneio internacional de mágica em Turim, na Itália, e representa o Brasil com proposta inédita no gênero

'O Matuto', espetáculo do pernambucano Rapha Santacruz (Divulgação)

O pernambucano Rapha Santacruz será o primeiro mágico nordestino a participar do maior campeonato de mágica do mundo, que acontece a partir desta segunda-feira (14), em Turim, na Itália. Representando o Brasil com o espetáculo O Matuto, o artista une o ilusionismo à cultura popular nordestina e concorre ao pódio de um torneio com cerca de três mil nomes do circuito internacional. A competição é organizada pela Federação Internacional das Sociedades Mágicas e teve apenas uma vitória brasileira anterior, em 1988, com a dupla Vick e Fabrini.

Inspirado na literatura de cordel e nas tradições nordestinas, O Matuto foi estruturado após intensas pesquisas em manifestações culturais populares. O espetáculo é apresentado em formato narrativo, o que foge do padrão tradicional do ilusionismo mundial, baseado em linguagens mais universais. Rapha conquistou a vaga após garantir o quinto lugar no Campeonato Europeu de Mágica, realizado na Suíça no ano passado.

Natural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Rapha Santacruz apresenta sua performance a partir dos elementos retirados de uma mala de vaqueiro, como pífano e adereços típicos. A trilha sonora é formada por ritmos tradicionais como forró, xaxado, coco e cavalo-marinho, reforçando a identidade nordestina no palco. O artista já levou sua mágica a países como Portugal, Itália, Suíça, França, Argentina e Chile.

A proposta de unir mágica e representatividade cultural é uma das marcas do trabalho do mágico. Fugindo dos números clássicos do gênero, o pernambucano aposta em uma linguagem autoral, com referências estéticas, musicais e cênicas do Brasil profundo. Através da oralidade, figurinos e musicalidade, ele constrói uma experiência que busca emocionar e representar o povo nordestino.

Com mais de 20 anos de carreira, Rapha Santacruz também é ator, professor e palestrante. Criador do Festival Internacional de Mágica, já realizou cinco edições do evento no Brasil, reunindo artistas nacionais e internacionais. Ele mantém seis espetáculos em circulação, incluindo O Matuto, com os quais percorre teatros, festivais e eventos culturais dentro e fora do país. Desde 2023, tem consolidado sua presença no cenário internacional do ilusionismo.