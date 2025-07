Projeto Viva Pernambuco celebra 25 anos com turnê pela Europa

André Rio é o idealizador do projeto Viva Pernambuco (Foto: Divulgação)

Em um momento de celebração e intercâmbio cultural, a turnê Viva Pernambuco celebra 25 anos de trajetória, levando a nossa riqueza musical para a Europa. “Pernambuco é um estado de espírito festivo e seus artistas são do forró, do frevo, do maracatu, da ciranda e de todos os gêneros musicais”, poetiza André Rio, que lidera o projeto. “Quem nasce por aqui tem a arte no sangue e mostra para o mundo todas as cores do arco-íris presentes em nossa bandeira, em formato de música, dança e poesia”, afirma o cantor.

Na edição deste ano, a expedição musical conta com a participação de dois convidados ilustres: a cantora Carla Rio e o talentoso trompetista Márcio Oliveira. A comitiva de artistas pernambucanos embarca nesta quarta-feira, dando início a uma série de apresentações em cidades de Portugal, Alemanha, Itália e Áustria.



Desde 1998, André tem sido um incansável embaixador da música pernambucana no continente europeu, aproveitando o verão do Velho Mundo para difundir os sons e ritmos de sua terra. O projeto nasceu de uma ideia do próprio cantor, concebida após uma viagem a Lisboa, com o objetivo primordial de fortalecer e projetar a nossa cultura musical pelos quatro cantos do planeta.



O show é um verdadeiro mergulho na diversidade rítmica de Pernambuco e do Nordeste brasileiro, tendo como título uma das canções do artista. É um espetáculo que sempre conta com a participação de convidados que representam fielmente a riqueza da música brasileira. Ritmo, belas melodias, poesia e força interpretativa são os pilares que sustentam cada apresentação.



As performances passeiam por um leque vasto de gêneros, que vão da música instrumental ao forró, xote, marchinhas, samba, maracatu e o centenário frevo. “É um mosaico vibrante de ritmos e tendências que circundam a cena musical pernambucana e nordestina”, afirma ele. O repertório é um tributo a grandes ícones, incluindo nomes como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Paulo Diniz, Capiba, Getúlio Cavalcanti, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Sem falar nas composições autorais de André.