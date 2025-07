A apresentação surpresa foi iniciada com uma clarinada que despertou a atenção e encantamento do público francês

Recife leva frevo e cinema ao coração de Paris em celebração histórica no Louvre (Reprodução)

O frevo, patrimônio cultural do Recife, ecoou neste sábado (5) pelas imediações do Museu do Louvre, em Paris, durante uma ação promovida pela Prefeitura do Recife. O evento marcou o encerramento do festival ao ar livre Cinéma Paradiso Louvre com uma apresentação da Orquestra Popular do Recife, regida pelo maestro Ademir Araújo e com a participação dos Guerreiros do Passo, além dos cantores Almério e Flaira Ferro. O momento antecedeu a exibição de O Agente Secreto, novo filme do cineasta recifense Kleber Mendonça Filho, em seu début no circuito aberto internacional.

A apresentação surpresa foi iniciada com uma clarinada que despertou a atenção e encantamento do público francês. O som vibrante dos metais guiou o cortejo da Orquestra Popular do Recife, que desfilou entre os 2,5 mil espectadores com repertório de clássicos do frevo instrumental, como Três da Tarde (Lídio Francisco e Lídio Macacão), Relembrando o Norte (Severino Araújo) e Vassourinhas, de Joana Batista e Matias da Rocha. O grupo de dança Guerreiros do Passo deu ainda mais brilho à cena, envolvendo o público em uma experiência imersiva da cultura recifense.



No palco montado diante de um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, Almério e Flaira Ferro trouxeram a força da nova geração da música pernambucana. No repertório, composições como Bom Demais (J. Michiles), Frevo Mulher (Zé Ramalho), Voltei Recife (Luiz Bandeira) e Pagode Russo (Luiz Gonzaga) reafirmaram os laços entre o Recife e seu legado musical. A apresentação foi encerrada com Ciranda de Malungo, de Otto, selando a fusão entre tradição e contemporaneidade.



Antes da projeção do filme, o público ainda recebeu sombrinhas de frevo e leques com a frase bilíngue “Luz, Câmera, Frevo – Recife, a cidade do Agente Secreto”. O gesto simbólico coroou uma noite em que o Recife se fez presente não apenas pela tela, mas também pelo ritmo, pela dança e pelo afeto, diante do berço do cinema mundial.