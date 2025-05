Em clima de carnaval, 'O Agente Secreto' contamina de alegria o tapete vermelho

Equipe do filme subiu o tapete vermelho na premiere mundial do filme, na sala Lumière/VALERY HACHE/AFP

Foi ao som de Vassourinhas que a equipe do aguardado O Agente Secreto subiu o tapete vermelho do 78º Festival de Cannes. O longa pernambucano, que está na competição pela Palma de Ouro, teve sua sessão de estreia ontem no Grand Auditorium Louis Lumière, sala em que ocorrem as exibições de premiere mundial de gala em um dos maiores eventos do cinema. E o barulho feito pelo filme de Kleber Mendonça Filho, que representa o Brasil e Pernambuco na edição deste ano, foi muito além do glamouroso momento das fotos e autógrafos, ecoando por cerca de 10 minutos de aplausos contínuos ao fim da projeção.

O Diario esteve presente na disputada sessão de lançamento e presenciou o momento em que o cineasta pernambucano, acompanhado da sua esposa e produtora Emilie Lesclaux, do seu protagonista, Wagner Moura, e de parte do variado elenco central (que inclui Hermila Guedes, Maria Fernanda Candido, Alice Carvalho, Gabriel Leone e Carlos Francisco) entraram no Palais des Festivals para conferir o resultado de seu trabalho. O desfile pelo tapete foi coroado com a participação dos Guerreiros do Paço e da Orquestra Popular do Recife, que contaminaram o clima francês com a música recifense.

No apagar das luzes, a plateia lotada conferiu uma narrativa que é humor tipicamente recifense, cores intensas e contrastadas e clima de carnaval, ao mesmo tempo cheia de tensão, perigo e a insegurança de viver em um regime ditatorial. Enigmática em um primeiro momento, mas cada vez mais pessoal e emocionada, a história de O Agente Secreto revela o viúvo Marcelo (Wagner), que viaja de carro de São Paulo até o Recife, onde busca reestabelecer sua tranquilidade e reencontrar o filho pequeno. Evidentemente, as coisas não sairão como planejado e o protagonista será perseguido de maneira implacável.

Com quase 2h40 de duração, O Agente Secreto provocou uma conexão com seus primeiros espectadores maior até do que previam algumas principais publicações da indústria que já o apontavam como um dos mais antecipados de Cannes 2025. E, ainda que o tempo de aplauso não revele nada a respeito do comportamento do júri oficial, o calor da recepção na sala de estreia somado à excelente repercussão na mídia internacional colocou o filme de Kleber como forte na competição do festival.

Grandes artistas compareceram ao evento ocorrido na Riviera Francesa, como Camila Pitanga e Alice Braga, além de autoridades brasileiras, como a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a Secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga. “Pernambuco é um dos estados que tem a maior representatividade cultural no país e isso fortalece e destaca o nosso país pelo mundo. E, apesar da centralidade no Recife, o filme faz conexões essenciais com todo o Brasil e ainda com o exterior. Eu adorei, Kleber e todo esse elenco estão de parabéns”, afirmou Margareth em entrevista ao Diario.

Emocionado, o cineasta “Alguns dos maiores filmes que eu já vi na vida por algum motivo foram exibidos nos domingos à tarde, nos grandes cinemas como o São Luiz, que está no filme”, destacou o diretor ao final da longa ovação. “Me sinto muito honrado em estar aqui e quero agradecer a toda a equipe que participou desse filme, do elenco à equipe técnica. Foi uma experiência incrível”. Kleber já competiu à Palma de Ouro outras duas vezes, com Aquarius (2016) e Bacurau (2019), que levou para casa o Prêmio do Júri. A ótima repercussão inicial de O Agente Secreto, no entanto, dá margem para, novamente, o cinema brasileiro voar alto nas premiações. E, dessa vez, com trilha de frevo.