PlayStation lança aplicativo de conscientização sobre as mudanças climáticas

Aplicativo Climate Station, da Sony (Divulgação/PlayStation)

A Sony Interactive Entertainment (SIE) lançou, nesta quarta-feira (18), o aplicativo Climate Station, disponível de forma gratuita para PlayStation 5 e PlayStation VR2.

O novo aplicativo usa a tecnologia dos dispositivos da Sony para permitir que os jogadores vejam, interajam e entendam dados climáticos complexos para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas.

A ação faz parte do projeto de compromisso da empresa com a Aliança Playing for the Planet, das Nações Unidas, que reúne líderes da indústria de jogos para trabalhar em direção às metas de sustentabilidade.

O aplicativo conta a história das mudanças climáticas por meio de três atos: Ano Climático, Observações e Projeções.

No Ano Climático, os usuários são apresentados aos complexos sistemas climáticos interconectados do planeta Terra por meio de uma exploração visual dos eventos meteorológicos de 2019.



As Observações incluem 120 anos de dados climáticos, incluindo registros detalhados de temperatura para milhares de locais - mapeando o aquecimento gradual do nosso planeta.



Em Projeções, os dados dos mais recentes modelos climáticos aprovados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) permitem que os usuários explorem como várias escolhas afetarão nosso clima futuro até o final do século e o impacto que isso teria no planeta.

Há também uma biblioteca explicativa que os jogadores podem explorar. Ela apresenta 90 minutos de conteúdo multimídia explicando as mudanças climáticas.

"Aprender sobre a realidade das mudanças climáticas pode ser um desafio, mas o objetivo do projeto é deixar o público com uma sensação de esperança para o futuro do nosso planeta e mostrar as opções que estão pela frente. Trata-se do passo mais recente em nossos esforços para inspirar mudanças e impulsionar o progresso. Continuamos comprometidos com o plano Road to Zero do grupo Sony, que inclui nosso compromisso contínuo de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2040, esforços para aumentar a eficiência energética de nossos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5, suporte para nossos data centers na transição para eletricidade renovável e muito mais", escreveu Kieren Mayers, vice-presidente de meio ambiente, social e governança da Sony Interactive Entertainment, em comunicado.