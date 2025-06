PlayStation The Concert terá apresentações no Brasil em outubro

Concerto que celebra as trilhas sonoras do universo PlayStation chega no Brasil pela primeira vez na BGS

PlayStation The Concert acontece pela primeira vez no Brasil (Divulgação)

Fãs brasileiros dos jogos da PlayStation poderão, pela primeira vez, vivenciar o concerto que celebra as trilhas sonoras dos games mais memoráveis da marca. A PlayStation The Concert, show ao vivo que traz orquestra e apresentação audiovisual acontecerá na Brasil Game Show (BGS), em 11 e 12 de outubro.

As apresentações fazem parte da turnê global, que teve sua estreia mundial em abril deste ano, em Dublin, na Irlanda. Na ocasião, os fãs vão poder curtir as melodias orquestrais presentes em God of War, as harmonias tensas de The Last of Us e os sons intensos de Ghost of Tsushima.

O concerto, que acontece pela primeira vez também na América Latina, conta com uma orquestra de câmara composta por 15 solistas e projeções LED avançadas, som surround e visuais em várias camadas.

A BGS acontece de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).