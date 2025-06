State of Play: Confira todas as novidades anunciadas pela PlayStation nesta quarta-feira (4)

Pragmata terá lançamento em 2026 (Capcom/Divulgação)

A PlayStation realizou, nesta quarta-feira (4), seu primeiro State of Play de 2025. O evento serve para a empresa apresentar novidades de seus estúdios e de desenvolvedoras parceiras, sendo elas anúncios ou atualizações de games já conhecidos.

Com o anúncio de Nioh 3 e remake do Final Fantasy Tactics, confirmação do Pragmata e gameplay do Silent Hill f, o State of Play trouxe novidades para games já esperados, mas guardou espaço para boas surpresas.

TODAS OS ANÚNCIOS DO STATE OF PLAY DESTA QUARTA (4)