Produções pernambucanas atraem atenção no Olhar de Cinema

Animação 'Glória e Liberdade' (Foto: Reprodução)

Enquanto o Cine-PE agita o Recife com filmes de todo o país, as produções pernambucanas também brilham em outras telonas Brasil afora. Na semana de abertura do festival Olhar de Cinema, em Curitiba, que conta com cobertura do Viver, duas delas chamaram atenção: Salomé, do diretor André Antônio, e Glória & Liberdade, animação de Letícia Simões, cineasta e roteirista baiana radicada em Pernambuco.



Na mostra Exibições Especiais, Salomé teve sua estreia prestigiada por uma sala lotada no Cine Passeio. O longa chegou ao Olhar de Cinema respaldado por sua passagem vitoriosa pelo Festival de Brasília, onde foi consagrado pelo júri oficial e pelo júri popular como Melhor Filme, além de receber os Candangos de Roteiro, Direção de Arte, Atriz Coadjuvante (Renata Carvalho) e Trilha Sonora.



A narrativa acompanha a jovem modelo Cecília (Aura do Nascimento), que retorna ao Recife e reencontra João (Fellipy Sizernando), um vizinho distante, que lhe mostra um frasco com uma substância verde tóxica. Enquanto se apaixona por ele, descobre seu envolvimento com uma seita misteriosa ligada à princesa bíblica Salomé.



Glória & Liberdade, por sua vez, chega rodeado de grande expectativa para a sua estreia mundial, neste sábado, no Museu Oscar Niemeyer, após se tornar a primeira animação selecionada para a Mostra Competitiva de Longas Brasileiros. O filme imagina um Brasil de 2050 que superou seu passado colonial, fragmentado em novas nações após as revoltas populares do século XIX. No lugar de um país unificado, surge um novo continente: Pau-Brasil, formado por repúblicas e reinos independentes nas antigas regiões Norte e Nordeste.