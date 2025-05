Elden Ring terá filme produzido pela A24

Elden Ring foi nomeado GOTY em 2022 (Divulgação)

Elden Ring, aclamado game da From Software e ganhador do prêmio de jogo do ano no The Game Awards em 2022, ganhará adaptação para os cinemas em live-action.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (22), a Bandai Namco anunciou de forma oficial que o longa está sendo produzido pela A24, renomado estúdio de cinema que ganhou fama na última década após lançar filmes como 'Moonlight - Sob a Luz do Luar', 'Aftersun' e 'A Bruxa'.

A Bandai ainda confirmou que a produção terá direção e roteiro de Alex Garland, diretor de títulos como 'Guerra Civil' (que conta com o brasileiro Wagner Moura), 'Ex_Machina: Instinto Artificial' e 'Aniquilação', lançado pela Netflix.

"É com grande prazer que anunciamos a parceria entre a Bandai Namco Entertainment Inc. e a A24 com o renomado roteirista e diretor Alex Garland para levar ELDEN RING, o aclamado título da FromSoftware Inc., às telonas em uma adaptação live-action. Estamos genuinamente empolgados em expandir o mundo de ELDEN RING e apresentá-lo aos fãs de uma forma inédita. A jornada está apenas começando. Fiquem ligados", divulgou a Bandai.