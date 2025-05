Wagner Moura se pronuncia em vídeo após ganhar prêmio em Cannes

O filme brasileiro fez sua estreia em Cannes nesta semana (Foto: Divulgação)

O ator Wagner Moura se pronunciou a respeito do prêmio de melhor ator do festival de Cannes por seu trabalho no filme O Agente Secreto neste sábado, 24, em um vídeo divulgado no perfil de Instagram da assessoria de imprensa do longa.

O artista não está na França, e por isso quem recebeu o prêmio por ele foi o diretor Kleber Mendonça Filho. Mais cedo, Mendonça havia colocado o ator para mandar uma breve mensagem a jornalistas, via ligação, durante coletiva de imprensa.

Em seu vídeo, Wagner Moura falou mais detalhadamente sobre como recebeu a notícia de sua premiação e deu mais detalhes sobre o fato. Confira abaixo a íntegra de seu discurso:

“Agora são quase 22h aqui em Londres. Eu tive um dia absolutamente louco, porque passei o dia filmando, não fiquei em Cannes porque tinha que filmar. Estou fazendo um filme aqui em Londres.

Recebi a notícia dos prêmios que a gente ganhou da forma mais louca possível, no set de filmagem. Queria só dizer da felicidade que eu tenho por mim, por Kleber, por O Agente Secreto, pelo cinema brasileiro, pela cultura brasileira.

Pelo fato de esse filme ser mais uma peça que aproxima o espectador brasileiro, os brasileiros em geral de sua cultura, de seus artistas, depois de um tempo muito difícil em que artistas e cultura não só haviam perdido a importância no Brasil como foram bastante difamados.

Ter hoje brasileiros olhando para o cinema brasileiro e dizendo ‘esse filme, esses artistas, nos representam’, como ainda aconteceu com Ainda Estou Aqui, me dá uma alegria profunda. Então, viva a cultura brasileira, viva aqueles que acreditam na importância da cultura para o desenvolvimento de qualquer país.

E o Brasil é o País da cultura, o País da arte. Viva o Brasil, viva os brasileiros. E vamos agora celebrar, aproveitar mais esse momento bonito da nossa cultura, do nosso cinema. Um beijo grande."