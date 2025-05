Wagner Moura fala pela 1ª vez após prêmio em Cannes em ligação com diretor na coletiva

O filme rendeu o prêmio de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura (Foto: Reprodução)

Wagner Moura falou publicamente pela primeira vez após vencer o prêmio de melhor ator do Festival de Cannes em 2025, neste domingo, 24, por seu trabalho no filme O Agente Secreto. A declaração foi feita durante a coletiva de Kleber Mendonça Filho que colocou seu celular, em ligação com Wagner, no microfone.

“Você poderia dizer algumas palavras? Acredito que em inglês, porque nós temos muitos jornalistas internacionais aqui”, pediu o diretor.

Em seguida, Wagner Moura disse: “Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui, sozinho, tomando uma taça de vinho. Não poderia estar mais feliz. É um momento tão importante da minha vida!”

“Eu tentei trabalhar com o Kleber por muitos anos, e estou muito muito, muito feliz pela forma como o filme foi recebido, porque é uma produção brasileira, significa muito para a cultura brasileira. É uma pena que eu esteja comemorando sozinho, gostaria de estar aí com vocês”, concluiu.

O Agente Secreto

O filme brasileiro fez sua estreia em Cannes nesta semana, e recebeu quatro prêmios no festival. Na trama, Wagner Moura é Marcelo, um homem que volta a morar em Recife em busca de uma vida mais calma em plena ditadura militar brasileira, em 1977.

