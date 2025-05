Cannes: Kleber Mendonça Filho vence melhor diretor e Wagner Moura, melhor ator

Filme brasileiro 'O Agente Secreto' foi um dos mais aplaudidos desta edição do festival

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto (Divulgação)

A cerimônia de premiação do Festival de Cannes 2025 já nasceu histórica para o Brasil e para o Recife. O Agente Secreto, representante brasileiro e único latino na competição do evento, levou dois prêmios: Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho.

O astro que protagoniza o longa, ambientado na capital pernambucana da década de 1970, se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer a categoria de Interpretação Masculina em Cannes.

Já Kleber se tornou o segundo cineasta brasileiro a levar o troféu de Direção. O primeiro foi Glauber Rocha, com O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, em 1969.

O Agente Secreto foi um dos mais aplaudidos e elogiados filmes desta edição do festival, marcado pela intensa presença brasileira em diversas mostras, como a Un Certain Regard e a Semana da Crítica. Ainda sem data de lançamento, o suspense pernambucano tem previsão de entrar em cartaz no segundo semestre de 2025.