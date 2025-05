Filme 'O Agente Secreto' tem primeiro teaser revelado; confira

"O Agente Secreto"(Foto: Victor Jucá/Divulgação)

O aguardado novo longa do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, teve seu primeiro teaser divulgado durante sua estreia mundial no Festival de Cannes 2025, que ocorreu neste domingo (18), no Grand Théâtre Lumière, como parte da competição oficial do festival.



Na cena, o protagonista Marcelo Alves, vivido por Wagner Moura, aparece segurando um exemplar do Diario de Pernambuco. Em seguida, conversa com um homem desconfiado que ele seja um policial disfarçado.

A trama acompanha Marcelo, um professor universitário que deixa São Paulo e volta ao Recife fugindo de agentes do governo, que o perseguem por supostas ações subversivas durante a Ditadura Militar, em 1977. Além de Moura, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

Com clima de suspense político e uma narrativa que mistura história e tensão, O Agente Secreto promete reforçar o reconhecimento internacional de Kleber Mendonça Filho, já consagrado por obras como O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau.

O lançamento do filme no Brasil ainda não tem data confirmada.