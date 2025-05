Cannes abre sua 78ª edição celebrando o legado de Robert De Niro

Leonardo Di Caprio entregou Palma de Ouro honorária para Robert De Niro/ Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Foi com discursos memoráveis e altas expectativas que começou nesta terça-feira (13) o 78º Festival de Cannes. Um dos maiores eventos do cinema mundial, que este ano conta com grande presença brasileira nas diversas mostras, celebrou algumas das maiores lendas do cinema mundial em sua tradicional cerimônia de abertura.



Presente nesta edição histórica – que contará com a aguardada estreia do longa pernambucano O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho –, o Diario acompanhou de perto no Palais des Festivals (centro das principais atividades) os preparativos da noite de abertura, que incluíram uma conversa com os membros do júri, presidido por ninguém menos do que Juliette Binoche.



A atriz francesa, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por O Paciente Inglês, declarou que sua liderança não tem uma diretriz definida e que quer surpreendida pelos filmes. “Estamos aqui com nossas distintas histórias de vida e muito ansiosos para ver o que nos espera. Espero que consigamos assistir ao máximo de coisas juntos e que a arte fale por ela mesma”, afirmou na coletiva.



O grande momento do dia, no entanto, foi a homenagem ao lendário Robert De Niro. O astro Leonardo DiCaprio foi escolhido para entregar a Palma de Ouro honorária e o fez em um emocionado monólogo. “Não seria o ator que sou hoje sem ele. Obrigado, Bob, por tudo”, declarou.

O homenageado não ficou atrás e, além de agradecer os longos aplausos recebidos, aproveitou a oportunidade para se posicionar politicamente sobre as medidas do presidente norte-americano Donald Trump. “A arte está sob ataque do atual governo dos Estados Unidos e essa não é apenas uma preocupação nossa, mas global. Os artistas são uma ameaça aos autocratas e fascistas”, bradou De Niro.



A noite de abertura terminou de forma mais leve, com a comédia Partir un Jour, longa de estreia de Amélie Bonnin, exibido fora de competição, no qual uma chef de cozinha reencontra um amigo de infância que balança seu coração. Com o glamour esperado do festival dos festivais, Cannes 2025 já está oficialmente entre nós.