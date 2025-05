"O Agente Secreto" tem premiere no Festival de Cannes ao som de frevo

O grupo de dança Guerreiros do Passo apresentou passos de frevo na premiere do filme "O Agente Secreto", no Festival de Cannes./Valery Hache/AFP

Gravado no Recife, o filme "O Agente Secreto”, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, tem sua premiere mundial neste domingo (18) no Festival de Cannes, onde concorre à Palma de Ouro de melhor filme, o prêmio principal do evento. Antes da exibição, que acontece às 10h do horário de Brasília, o elenco do longa-metragem, protagonizado pelo ator Wagner Moura, passou pelo tapete vermelho ao som de frevo.

O grupo de dança pernambucano Guerreiros do Passo, conhecido pelas apresentações no bloco recifense Escuta Levino, também esteve presente dançando alguns passos de frevo na ocasião. Em suas encenações, o grupo costuma resgatar o universo do frevo dos anos de 1970, período em que o Recife é retratado no filme “O Agente Secreto”, que trará cenas do Carnaval da cidade na época.

O enredo gira em torno de Marcelo (Moura), um professor universitário que sai de São Paulo e retorna ao Recife fugindo de agentes governamentais que o perseguem por conta de ações subversivas durante a Ditadura Militar. O elenco da trama ainda conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

Este é o terceiro filme de Kleber Mendonça a concorrer pela Palma de Ouro. Anteriormente, o pernambucano concorreu ao mesmo prêmio com “Aquarius” (2016) e "Bacurau” (2019).