Renato Valle mapeia violência política em exposição no MAMAM

Artista plástico Renato Valle/Foto: Divulgação

A partir deste sábado (17), o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM) recebe a nova exposição do artista plástico Renato Valle, conhecido por sua abordagem ousada de temas políticos e religiosos. Com curadoria focada no período republicano do Brasil, a mostra reúne 12 obras inéditas, incluindo pinturas, desenhos e instalações que dialogam com eventos marcantes, como as cenas de depredação em Brasília em 8 de janeiro.

Entre os trabalhos, destacam-se três pinturas a óleo sobre tela, duas em acrílica sobre tela, dois desenhos em grafite sobre lona crua (sendo um deles um políptico composto por quatro partes), uma impressão em canvas e três instalações.

Valle ressalta que sua abordagem tem um viés mais filosófico do que político-partidário, sem preocupação com cronologia. “Os episódios que inspiraram essas obras nasceram de inquietações minhas, muitas vezes de forma intuitiva. Só depois mergulhei em estudos para representá-los com profundidade”, explica o artista.



Foi durante esse processo de pesquisa que ele se deparou com paralelos chocantes. “Pareceu uma reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, do golpe de 1964. Foi um momento em que o ódio entre os contrários prevaleceu, em detrimento do diálogo”, lamenta.

Mais do que pintor, Renato atuou como observador atento nesse projeto. Entre as críticas agudas e as referências históricas, o artista mantém um olhar esperançoso. “Acredito que, depois de tanta luta, vamos continuar avançando sem retrocessos. Esperança de que o público que comparecer à exposição vai integrar a grande maioria que se mobiliza pela construção de um país mais humano e mais justo. É o que merecemos”, diz.