'Entre Santas e Orixás' revela o talento da jovem artista Alice Goulart

/Divulgação

A sensibilidade e o talento da recifense Alice Goulart, de 14 anos, são o centro da exposição 'Entre Santas e Orixás', que chega à Biblioteca da Unicap a partir das 17 horas e ficará em cartaz até o dia 10 de maio. O traço único e autodidata é desenhado com os pés, já que a jovem artista nasceu sem os dois braços e, desde muito cedo, foi incentivada em terapia ocupacional a desenvolver várias de suas habilidades.

Quando bem pequena e já criando seu próprio estilo visual, Alice ficou livre para fazer sua arte, incentivada pela família e, ocasionalmente, participando de colônias de férias com trabalhos envolvendo pinturas, mas sem jamais fazer qualquer curso profissionalizante. Cheia de planos para os próximos anos, a adolescente quer expandir seu potencial artístico e, agora sim, se profissionalizar para poder trabalhar naquilo que mais gosta.

"Os retratos que Alice desenhava, entre 8 e 9 anos, eram incrivelmente realistas. Já nessa época ela dizia que queria vender essas suas peças e elas tinham muita personalidade, por isso que alguns próximos nos aconselharam a não colocá-la em escolas de pintura, que poderiam polir o traço dela", relembra a mãe da artista, Tatiana Andrea. "O que mais deixa a gente feliz é ver as pessoas elogiando a arte dela pelo resultado das obras em si, e não só pela condição física. A expectativa com a exposição é consolidar esse talento e fazer com que chegue a mais pessoas", celebra.