Instituto Pernambuco Porto Brasil,recebe exposição sobre Paulo Leminski

/Foto: Divulgação

Até 23 de maio, o Instituto Pernambuco Porto Brasil, situado na cidade de Porto, em Portugal. sedia a exposição Múltiplo Leminski, uma homenagem aos 80 anos de nascimento do poeta, compositor e pensador Paulo Leminski (1944–1989). A mostra reúne um acervo inédito e promove uma imersão sensorial no universo criativo de um dos nomes mais inventivos da cultura brasileira.





Com passagem por mais de 15 cidades no Brasil e em Portugal e público superior a 700 mil visitantes, a exposição aporta novamente em solo português com ambientações interativas, manuscritos, documentos pessoais, fotografias, vídeos, sonorizações e instalações cênicas que revelam as múltiplas linguagens exploradas por Leminski.





“Receber essa exposição em Portugal é mais do que celebrar um nome fundamental da cultura brasileira. É afirmar pontes culturais entre países irmãos”, destaca Marina Buarque, coordenadora do Instituto Pernambuco Porto Brasil.

A abertura contou com a presença de Áurea Leminski, filha do artista, que ressaltou a relevância da mostra como forma de aproximar o público da amplitude da obra do pai. “As pessoas ficaram surpresas com a diversidade da obra produzida por ele. Acho que conseguimos entregar uma exposição bastante interessante”, afirmou. “Foi muito simbólico abrir no Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, especialmente neste ano em que Catatau completa 50 anos e ele é o autor homenageado da Flip, o maior evento literário do Brasil".

Áurea destacou ainda que a mostra permite que novos públicos se conectem à sensibilidade e originalidade de Leminski. “Muitos já conhecem e se inspiram, outros terão o primeiro contato agora, mas acabam sempre se identificando de alguma forma. Afinal de contas, ele foi múltiplo".





Paulo Leminski será o autor homenageado da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece de 30 de julho a 3 de agosto de 2025. Durante o evento, sua vida e obra serão exploradas no tradicional Ciclo do Autor Homenageado, com destaque para seu romance experimental Catatau, além de crônicas e contos.





A cerimônia de abertura da exposição em Porto contou também com a participação de Valdjane Cavalcanti, Gerente de Promoção Turística do Recife da Secretaria de Turismo. A entrada é gratuita.