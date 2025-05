Torre Malakoff oferece programação com ações educativas

As atividades culturais reúnem exposições, feira, lançamento de fotolivro, oficina e roda de conversa, com acesso gratuito

/Foto: Morgana Narjara

Do fim deste mês até a terceira semana de maio, o Espaço Observatório Cultural Torre Malakoff oferecerá uma programação diversa de ações educativas dedicada a todos os públicos. Entre as atividades, estão exposições, feira, lançamento de fotolivro, oficina e roda de conversa, com acesso é gratuito.





Começando as atividades do mês de maio, o dia 4 (domingo) será a vez do anfiteatro da Torre Malakoff receber um circuito criativo com diferentes expositores. Intitulada Feira Órbita, a ação, que acontecerá das 14h às 18h, visa ser um espaço de troca, conexão e valorização da arte independente para artistas, designers e artesãos mostrarem e venderem seus trabalhos com peças autorais e acessíveis para todo o público. Destaque para o lançamento do fotolivro de Priscila Buhr, Não Reagente - obra que retrata maternidade, escolha e identidade feminina -, marcado para às 14h30 e destinado, principalmente, a mulheres, mães e crianças.





No dia 9 de maio (quinta-feira), o espaço educativo do equipamento recebe a oficina Leitura da Imagem, com André Aquino. A atividade é voltada para educadores museais e conta com 15 vagas. Aos interessados, as inscrições devem ser feitas previamente via formulário. O link para acesso pode ser encontrado através da página da Torre Malakoff no Instagram.





Encerrando a programação, no dia 16 de maio (sexta-feira), o anfiteatro volta a receber atividades com a roda de conversa mediada por Danilo Lúcio que, junto à um músico convidado, convida o público a dialogar sobre memória musical e curadoria, tendo como referência a exposição Rock Pernambucano em 50 Capas de Discos, que já está aberta para visitação na Torre. A ação, que será aberta para todos, terá início às 16h.