Aureliano Leonardo dos Santos e o advogado do caso, Manoel Messias (Reprodução/Redes Sociais)

O jovem Aureliano Leonardo dos Santos, de 24 anos, foi solto do Cotel, em Abreu e Lima, após passar mais de 10 meses preso injustamente pelo roubo de uma corrente. Sem antecedentes criminais, ele estava em uma prévia carnavalesca, no dia 25 de janeiro, no Recife, quando presenciou uma ocorrência de roubo próximo a onde estava.

Apesar de a vítima, de quem foi levada uma corrente, não tê-lo identificado como autor do crime, ele foi encaminhado pela polícia para a delegacia e deixado no Cotel. Aureliano foi solto após um habeas corpus sem medidas cautelares, de acordo com o advogado do caso, Manoel Messias. O jovem já está em liberdade e com a família.

O Diario conversou com o advogado, que informou que o processo segue aguardando a sentença da juíza e que entrará com um pedido de indenização. "Após a exclusão do processo no nome dele, vamos entrar com uma ação indenizatória contra o Estado também. Ele não possui antecedentes criminais e ia completar 11 meses preso injustamente", disse.