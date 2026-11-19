Pretos e pardos conquistaram 29,5% das vagas em disputa, segundo o TSE. No Senado, percentual é o maior desde 2014

Benedita da Silva durante sessão especial pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Geraldo Magela/Agência Senado)x)

Nas eleições deste ano, pessoas autodeclaradas pretas ou pardas conquistaram apenas 489 das 1.654 vagas em disputa, o equivalente a 29,5% do total. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o percentual representa uma queda em relação a 2022, quando 523 candidatos pretos ou pardos foram eleitos, correspondendo a 32,1% das vagas.

Apesar disso, o país alcançou o maior percentual de pessoas negras eleitas para o Senado desde 2014. Entre as 54 vagas que estavam em disputa, 16 vão ser representadas por pessoas autodeclaradas pardas, o que representa 29,5%. O número sofreu alterações desde 2014, quando o índice foi de 18,5%. Em 2018, passou para 26,5%, e nas últimas eleições foram 22%.

Já para a Câmara dos Deputados, 135 pessoas negras foram eleitas neste ano, sendo 34 mulheres. Elas correspondem a 25% do total de pessoas negras eleitas para a Câmara.

Na Assembleia Legislativa, 323 candidatos pretos ou pardos foram eleitos, o que equivale a 31% das vagas. O número representa uma queda quando comparado às eleições de 2022, quando o grupo havia conquistado 362 cadeiras, representando 35% dos eleitos.