A doação inclui 100 notebooks, 100 tablets e computadores que serão utilizados em atividades de ensino e pesquisa na Universidade

Prédio fica próximo à Casa do Estudante do Campus da UFPE (Foto: Leandro Leite/ Whatsapp)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), receberá da Receita Federal do Brasil cerca de R$ 820 mil em equipamentos para ajudar a recompor os laboratórios de pesquisa atingidos pelo incêndio ocorrido em 7 de outubro, no Campus Recife. A entrega será realizada na próxima segunda-feira (23), às 14h, no Auditório João Alfredo, localizado na Reitoria da Universidade.



A doação contempla 100 notebooks, 100 tablets e computadores de mesa (desktops) e monitores, que serão destinados aos laboratórios das áreas de Inovação Terapêutica, Fármacos, Genética e Informática Aplicada à Saúde, afetados pelo incêndio.



Os equipamentos são provenientes de apreensões realizadas pela Receita Federal. De acordo com o órgão, após a destinação, passam a cumprir uma nova finalidade social: apoiar a educação, a ciência e a pesquisa desenvolvidas pela Universidade.



A iniciativa integra os esforços da Receita Federal para contribuir com a recuperação da estrutura acadêmica da UFPE. Após o incêndio, a instituição manifestou solidariedade à comunidade universitária e assumiu o compromisso de colaborar com a recomposição das perdas.



“A ação reforça o compromisso da Receita Federal com a responsabilidade social e com a transformação de bens apreendidos em benefícios para a sociedade, contribuindo para o fortalecimento da educação e da produção científica no país”, pontua o órgão.



Relembre o incêndio



Na noite de 7 de outubro, o fogo atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), próximo à Casa do Estudante. O edifício abrigava laboratórios e estruturas de pesquisa nas áreas de saúde, fármacos, genética, informática e computação.

O acidente destruiu equipamentos, amostras e materiais utilizados em pesquisas de diferentes áreas. Segundo estimativa inicial do reitor Alfredo Gomes, aproximadamente 200 teses e dissertações foram afetadas. O governo federal anunciou R$ 68 milhões para a reconstrução do espaço e a reposição dos equipamentos.



A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas do incêndio. Um mês após a ocorrência, no entanto, o laudo pericial ainda não foi concluído.