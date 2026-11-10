Simepe pede investigação contra prefeito de Barreiros por constrangimento a médicos

Entidade registrou pedidos junto ao MPPE, à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores de Barreiros

Representantes do Simepe em frente à Prefeitura de Barreiros (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) protocolou, nesta segunda-feira (9), diversos pedidos de investigação acerca da conduta do prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira (PP), que na última quarta-feira (4) invadiu um espaço de descanso dos profissionais de saúde do Hospital Municipal Jailton Messias de Albuquerque e acusou os médicos presentes de estarem “dormindo” e “namorando” durante o horário de expediente.

De acordo com o Simepe, foram formalizadas solicitações junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores, com cobranças sobre uma investigação do caso, incluindo uma retratação pública do gestor municipal, além de medidas de proteção aos profissionais envolvidos.

“Fiscalizar os serviços públicos é dever da gestão. Humilhar trabalhadores, antecipar julgamentos e alimentar sua exposição ao descrédito público são condutas incompatíveis com a responsabilidade do cargo”, afirmou um dos diretores da entidade, Rodrigo Rosas.

O sindicato afirmou ainda que pretende seguir acompanhando o caso e prestando o apoio necessário aos médicos envolvidos. Para o Simepe, o questionamento à assistência fornecida pelos profissionais aos pacientes deve acontecer nas instâncias competentes, a partir de critérios técnicos e com base na análise das condições do serviço.

Relembre o caso

Na noite do dia 4 de outubro, o prefeito Carlinhos da Pedreira (PP) foi ao Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque para uma suposta fiscalização sobre o trabalho dos profissionais de saúde da unidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor municipal bate na porta de um local de descanso dos médicos, aos gritos, e faz acusações contra os servidores.

“É um absurdo o que vocês estão fazendo. A minha emergência lotada de gente e vocês aqui dormindo, namorando. Vocês são vagabundos”, disse. Nas imagens, também é possível ver o prefeito solicitando a policiais que prendam os médicos e anunciando a demissão dos profissionais.

Logo após a repercussão do episódio, o Simepe repudiou a ação do prefeito e argumentou que os médicos descansam após 12 horas de plantão. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) também manifestou “repúdio à exposição pública” na ocasião.

