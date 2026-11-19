O decreto foi publicado pela prefeitura e divulgado no Diário Oficial do Município, na quarta (18). O artigo 1º do decreto, assinado pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, justificou a determinação, válida por 180 dias.

Zona urbana de Caruaru está em situação de emergência por causa da seca (DP FOTO)

Uma das principais cidades do interior pernambucano, Caruaru está em situação de emergência por causa da estiagem.

O decreto foi publicado pela prefeitura e divulgado no Diário Oficial do Município, na quarta (18).

O artigo 1º do decreto, assinado pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, justificou a determinação, válida por 180 dias.

“1º Fica declarada a situação de emergência por estiagem, caracterizada como Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade em que a perda da umidade do solo é superior a sua reposição”.

Ainda segundo a prefeitura, a situação de anormalidade é válida apenas para zona urbana.

Por isso, fica autorizada, segundo a prefeitura, a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil, para realização de ações de manutenção das atividades administrativas, prestação de serviços, articulação com outras esferas de governo e a sociedade em geral.

Explicações

Para decretar situação de emergência na zona urbana, a prefeitura informou ter levado em consideração os efeitos do fenômeno El Niño, “caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode influenciar os padrões de precipitação e intensificar condições de estiagem na Região Nordeste, conforme monitoramento e projeções dos órgãos oficiais de meteorologia e climatologia”.

Também considerou a “redução das precipitações pluviométricas que assolam a Região do Agreste do Estado para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatológica e a queda intensificada das reservas hídricas de superfície provocada pela má distribuição pluviométrica na região”.

A administração municipal informou, ainda, que, embora tenham ocorrido poucas chuvas, em alguns locais, “não foi o suficiente para armazenar, nem suprir as necessidades do período de longa estiagem”.

Alerta

Em outubro deste ano, a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes, em entrevista ao Diario, alertou para um aumento de 3º C na temperatura média no estado.

Ela disse que a tendência é que o Sertão e parte do Agreste sofram com secas nos reservatórios, estiagem e baixa umidade.

"Nessa época do ano, a temperatura média costuma ficar em torno de 29°C. Neste ano, porém, os termômetros têm chegado a 32°C, indicando valores acima do normal. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro estão entre os mais quentes do ano e a expectativa é de que as temperaturas continuem elevadas, com possibilidade de recordes", reforça.

