Bebê de quatro meses morre em hospital em Goiana e causas serão investigadas

O bebê Miguel, de apenas 4 meses, apresentava sinal de melhoras após internamento por bronquiolite, mas morreu ao receber após "evento adverso", segundo hospital

Memorial Hospital de Goiana (Reprodução/ Google Street View)

Um bebê de quatro meses morreu no Memorial Hospital de Goiana (MHG) na terça-feira, em circunstâncias que estão em investigação. Um profissional que prestava serviço no local foi afastado. A criança estava internada por conta de uma bronquiolite.

Por meio de nota oficial, o Memorial Hospital de Goiana lamentou o ocorrido e afirmou que tomará todas as medidas cabíveis. "O Hospital Memorial de Goiana lamenta profundamente o evento adverso ocorrido com uma criança e manifesta sua irrestrita solidariedade em relação aos pais e parentes", informa o comunicado.

O hospital ainda diz que "determinou o imediato afastamento do colaborador envolvido no ocorrido e acionou o grupo de segurança ao paciente para determinar as causas da ocorrência. Em mais de 30 anos de atividades o MHG sempre primou pela boa prática da Medicina. Estamos à disposição das autoridades em tudo que for necessário".

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) informou que registrou, no dia 21 de outubro, por meio da 44ª Delegacia Circunscricional de Goiana, um homicídio consumado, dentro de um hospital, que vitimou uma criança de idade desconhecida. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.