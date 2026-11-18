Espécie invasora e venenosa, originária dos oceanos Índico e Pacífico, ameaça a biodiversidade marinha por sua capacidade de predar peixes nativos e se reproduzir rapidamente

Peixe-leão é considerado uma espécie invasora na costa brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois peixes-leão foram encontrados na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em um intervalo de apenas três dias. O segundo exemplar foi capturado por um pescador na segunda-feira (16), depois que outro animal da mesma espécie havia sido localizado no sábado (14).

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão é considerado invasor e representa uma ameaça à biodiversidade marinha devido ao seu comportamento predatório e à capacidade de se espalhar rapidamente.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o pescador segurando o peixe e exibindo características do animal, como a boca e os espinhos distribuídos pelo corpo.

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão é considerado uma espécie invasora no Atlântico e sua expansão preocupa pesquisadores principalmente pelo comportamento predatório, pela capacidade de reprodução e pela ausência de predadores naturais em boa parte das áreas onde passou a ocorrer.

O animal se alimenta de uma grande variedade de organismos marinhos, incluindo peixes pequenos e crustáceos. Com isso, pode reduzir populações de espécies nativas, alterar as relações alimentares e provocar desequilíbrios nos ambientes onde se estabelece. Outro fator que favorece sua disseminação é a capacidade de adaptação a diferentes habitats, como recifes de corais, costões rochosos e áreas de naufrágios.

Além da ameaça ambiental, o peixe-leão oferece riscos à saúde humana, pois seus espinhos dorsais, pélvicos e anais possuem glândulas produtoras de veneno, cuja inoculação pode provocar dor intensa, inchaço e outros sintomas. Por isso, o contato direto com o animal deve ser evitado, mesmo quando ele aparenta estar morto.

Presença no litoral pernambucano

Em Pernambuco, a ocorrência do peixe-leão já vinha sendo acompanhada por pesquisadores. A espécie foi registrada com maior frequência no Arquipélago de Fernando de Noronha e também identificada em Itamaracá, no Litoral Norte, em fevereiro de 2023.

O primeiro registro da espécie no Brasil ocorreu em 2014, na Prainha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o aparecimento foi tratado como um caso isolado, com a hipótese de que o animal tivesse chegado à região a partir do Caribe.

Em dezembro de 2020, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou a presença do peixe-leão em Fernando de Noronha. Desde então, a expansão da espécie pelo litoral brasileiro passou a ser motivo de atenção para pesquisadores e órgãos ambientais.

Ao avistar este peixe, a recomendação é manter distância e comunicar o registro ao órgão ambiental responsável, informando o local, a data e o horário da ocorrência. Mergulhadores também devem evitar a aproximação.

Em caso de acidente, a vítima deve procurar atendimento médico imediatamente. Como medida inicial de primeiros socorros, a orientação é mergulhar a região atingida em água quente, entre 40 °C e 45 °C, pelo período de 30 a 40 minutos, respeitando a temperatura máxima tolerada para evitar queimaduras.

