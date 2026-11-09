Milhares de peixes são encontrados mortos em barragem no Agreste

Imagens que circulam nas redes sociais mostram milhares de peixes mortos nas águas da Barragem do Estado, na zona rural de Bezerros, no Agreste

Segundo a prefeitura da cidade, a mortandade dos animais pode ter sido causada por altas temperaturas e pela redução do volume de água (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Milhares de peixes mortos foram flagrados em uma barragem na zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, no sábado (8). Segundo a prefeitura da cidade, a mortandade dos animais pode ter sido causada por altas temperaturas e pela redução do volume de água, que podem diminuir a concentração de oxigênio e comprometer a vida aquática.

A gestão informou, em postagem nas redes sociais, que segue monitorando e enviou equipes das Secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e de Saúde para a Barragem do Estado, onde tudo aconteceu, para avaliar a situação, coletar amostras da água e orientar os moradores.

As orientações repassadas para os moradores foram para evitar o contato direto com a água da barragem e não permitir que os rebanhos consumam essa água. “A Prefeitura segue monitorando a situação e prestando assistência aos agricultores, produtores e moradores da região”, finalizou.

Ao tomar conhecimento sobre a ocorrência no Sítio Cocos, wm Bezerros, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) enviou técnicos do Laboratório de Análises Ambientais da CPRH, nesta segunda (9), para coleta de amostras da água, que serão encaminhadas para testes. Além disso, uma equipe da Diretoria de Fiscalização Ambiental (DLAM) foi enviada ao local para verificar a situação e avaliar as possíveis providências.