Rua da Imperatriz voltará a ter circulação de carros a partir de setembro

Medida foi anunciada pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro) nesta quarta (19)

Rua Imperatriz Teresa Cristina (Marina Torres/DP Foto)

A Rua da Imperatiz, no Centro do Recife, voltará a ter circulação de carros a partir do próximo mês de setembro. A informação foi anunciada pelo Gabinete do Centro da capital pernambucana (Recentro) nesta quarta (19).

A via é uma das mais tradicionais do comércio da área central da capital e reúne 103 imóveis, um Imóvel Especial de Preservação (IEP) e a Igreja Matriz da Boa Vista, além de equipamentos e espaços de relevância histórica e cultural, como a Praça Maciel Pinheiro, a Casa de Clarice Lispector, a Casa de Joaquim Nabuco, a Padaria Imperatriz e a Escola Profissionalizante Jornalista Cristiano Donato.

Projeto

A ação de viabilizar trânsito de automóveis atende a uma antiga reivindicação dos proprietários de imóveis da via, de acordo com o Recentro.

A divulgação foi realizada durante o evento Imperatriz Viva – Rua com Futuro, promovido pela Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera), que reuniu proprietários e representantes do poder público em torno de propostas para a via.

Segundo a chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, a previsão é que a medida seja realizada após uma intervenção de urbanismo tático.

Esse método é uma estratégia que utiliza soluções de rápida implantação e baixo custo de reorganização dos espaços urbanos, com novos desenhos viários e promovendo melhorias para a segurança viária.

O Recentro detalha que a medida teve processo iniciado em 2024, quando o gabinete pediu à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) um estudo de viabilidade para a circulação compartilhada na via.

Ainda conforme as informações repassadas pelo Recentro, a pasta enviou à Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS) e à CTTU uma nova proposta de reabertura da rua, em julho de 2025.

O projeto foi concebido “a partir das escutas realizadas com proprietários e outros atores estratégicos”, afirma o gabinete.

Já no mês passado, a CTTU apresentou o projeto para a implantação do urbanismo tático, intervenção que viabilizará a reabertura da via e a circulação de veículos.

