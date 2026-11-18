Apesar da chuva registrada nas últimas horas no Sertão, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica tempo sem chuva na maior parte de Pernambuco

Dia claro em grande parte do estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica tempo sem chuva na maior parte de Pernambuco nesta quarta-feira (18). A possibilidade de chuva fraca está concentrada no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco.

A chuva começou a cair desde terça-feira (17) em Petrolina e deixou um acumulado de 40,6 milímetros nas últimas 24 horas. O município teve o maior volume de precipitação registrado no estado no período, segundo a Apac.

Além de Petrolina, também houve chuva em Afrânio, com 35,6 mm; Trindade, com 14 mm; Santa Filomena, com 3,8 mm; e Dormentes, com 3,7 mm.

Apesar da chuva no Sertão, a previsão para esta quarta-feira indica tempo sem precipitações na maior parte do estado.

Na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Agreste e Fernando de Noronha, a previsão é de tempo sem chuva nesta quarta-feira.