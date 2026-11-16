Pernambuco registra maior volume de mercadorias retidas em operação da Receita Federal

Operação Fronteira 2026 reteve mais de R$ 4,5 milhões em mercadorias em quatro estados do Nordeste. Em Pernambuco foram mais de R$ 3 milhões entre equipamentos eletrônicos, cigarros e vinhos

As fiscalizações alcançaram no Aeroporto Internacional do Recife (Foto: Divulgação )

A Receita Federal concluiu a edição 2026 da Operação Fronteira Receita Federal na 4ª Região Fiscal com mais de R$ 4,5 milhões em mercadorias retidas, além da apreensão de drogas e de produtos em situação irregular em quatro estados nordestinos. Pernambuco registrou o maior volume de mercadorias retidas durante a operação, com mais de R$ 3 milhões.

Entre os produtos apreendido no estado estão celulares, tablets, smartwatches, robôs aspiradores, mini drones, cigarros eletrônicos, perfumes, vinhos e diversos equipamentos eletrônicos.

As fiscalizações alcançaram transportadoras, centros logísticos, voos domésticos e internacionais e o Aeroporto Internacional do Recife, onde também houve atuação da equipe K9.

No Porto de Suape, a Receita Federal realizou fiscalizações em cargas de importação e exportação, incluindo contêineres com pó de chifre bovino destinados à Alemanha, sucata metálica, azeite para exportação, bagagem desacompanhada, alho importado da China, mochilas e bolsas.

Operação



A mobilização nacional, iniciada em 3 de novembro, intensificou o combate ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de drogas e a outros ilícitos que afetam a economia formal e a segurança da sociedade.

Nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, as equipes atuaram em aeroportos, portos, terminais de carga, transportadoras, centros de distribuição, estabelecimentos comerciais e cargas destinadas à exportação. As ações alcançaram medicamentos irregulares, cigarros eletrônicos, produtos contrafeitos, eletrônicos comercializados em desacordo com a legislação e diferentes tipos de mercadorias importadas.

Integração

Ao longo da Operação Fronteira Receita Federal 2026, foram mobilizadas equipes de vigilância e repressão, análise de risco, inteligência, fiscalização aduaneira e cães de faro K9, além de ações integradas com órgãos de segurança pública, agências reguladoras e outras instituições parceiras.

A atuação coordenada e o compartilhamento de informações ampliaram a capacidade de identificação de ilícitos em diferentes fluxos de cargas e mercadorias.